Sasha diz que Santos fez boa preparação no México e exibe confiança para clássico

O atacante Eduardo Sasha valorizou os amistosos e os treinos realizados pelo Santos no México durante parte da intertemporada do elenco. Após o fim da pausa do Brasileirão por causa da Copa do Mundo, o time comandado pelo técnico Jair Ventura vai ser mandante contra o Palmeiras, às 20 horas da próxima quinta-feira, no Pacaembu, em São Paulo, pela 13ª rodada da competição nacional.

"Esses dois compromissos foram bons para nós recuperarmos o ritmo de jogo e sentirmos novamente aquele ambiente de uma partida de futebol. Claro que gostaríamos das vitórias, mas os amistosos foram importantes para nossa preparação. Vamos seguir treinando nos próximos dias para entrarmos fortes no clássico", afirmou Sasha ao site oficial do Santos neste sábado. No México, o jogador participou da derrota por 1 a 0 para o Monterrey e do empate por 0 a 0 com o Querétaro.

O atacante lembrou que o Santos venceu o Palmeiras na última vez que as equipes se enfrentaram. Pelo jogo de volta da semifinal do Paulistão, no Pacaembu, o jogador marcou o último gol dele com a camisa santista, em vitória por 2 a 1. Na disputa de pênaltis, porém, derrota por 5 a 3 resultou na eliminação do torneio.

"Nós já mostramos contra eles (palmeirenses) do que somos capazes. Estamos motivados e bem preparados para sair do Pacaembu com a vitória. Fui feliz naquele clássico e vou lutar bastante para conseguir balançar as redes mais uma vez diante do Palmeiras", concluiu o jogador.

O Santos tem 13 pontos ganhos no Brasileirão após 11 partidas disputadas, uma a menos do que a maioria das equipes, porque o seu jogo pela terceira rodada do torneio, contra o Vasco, foi adiado. O confronto está previsto para ser realizado no Pacaembu, mas ainda não tem data marcada.