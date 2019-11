São Paulo/Barueri bate Osasco em 1º jogo da final do Paulista Feminino de vôlei

O São Paulo/Barueri, do técnico José Roberto Guimarães, saiu na frente na final do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei. Na noite desta quarta-feira, a equipe derrotou o favorito Osasco-Audax pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 26/24 e 26/24, no ginásio José Corrêa, em Barueri.

A partida estava marcada inicialmente para a noite de terça, mas a forte chuva que caiu em Barueri acabou adiando o jogo para esta quarta. Goteiras no ginásio impediram a realização da partida. Agora, o segundo duelo da final será na sexta-feira, no ginásio José Liberatti em Osasco-SP, às 21h30. Se o time da casa vencer, a final será definida no super set, logo na sequência da partida.

Apesar do placar de 3 sets a 0, a partida foi marcada pelo equilíbrio ao longo das três parciais. Mesmo irregular, o São Paulo começou melhor e fechou a primeira parcial sem maiores sobressaltos. Na segunda, o Osasco buscou a virada e a equipe de Zé Roberto precisou suar para reagir e fechar o set.

Já a última parcial do primeiro jogo da final foi parelho. Nenhuma das equipes abriu boa vantagem e o placar seguiu equilibrado até que o São Paulo salvou um set point, virou o marcador e converteu o seu primeiro match point.

O destaque da partida foi a oposta Lorenne, responsável por 19 pontos do São Paulo/Barueri. "A gente treina muito, estuda muito todos os dias, nossa rotina é até exaustiva de tanto que a gente treina, mas é isso que vem dando resultado. Sempre entramos respeitando o adversário, mas é importante saber que a juventude está aí vindo com tudo e o São Paulo/Barueri é exemplo disso", afirmou a jogadora.