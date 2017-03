São Paulo viaja a Natal com Cueva, mas sem Lucas Pratto e Jucilei

Dos dois jogadores que eram dúvida no São Paulo para o confronto contra o ABC, só um foi relacionado pelo técnico Rogério Ceni para o duelo decisivo da Copa do Brasil. O peruano Cueva viajou na Natal, recuperado de um edema no músculo posterior da coxa esquerda que o tirou do clássico contra o Palmeiras no sábado. Mas o centroavante Lucas Pratto, que sofreu uma fratura no nariz na mesma partida, acabou vetado pelo departamento médico.

Além deles, o técnico Rogério Ceni não conta com o goleiro Sidão (lombalgia), o zagueiro Maicon (entorse no tornozelo esquerdo) e o volante Wesley (artroscopia no joelho), todos machucados.

Após jogar mal no clássico, o zagueiro Douglas sequer foi relacionado por Rogério. Jucilei também foi poupado da viagem. Por outro lado, Ceni deu chance ao zagueiro Lyanco e ao atacante Léo Natel, que completa 20 anos nesta terça-feira e foi relacionado pela primeira vez na carreira.

A presença de Léo Natel na lista de relacionados surpreende porque o São Paulo ainda não definiu a sua contratação em definitivo. O atacante pertence ao Benfica, de Portugal, que o emprestou por um ano, entre julho do ano passado e 30 de junho de 2017. Em pouco tempo no clube, foi eleito o melhor jogador da Copa RS Sub-20, no fim de 2016.

Léo Natel e Lyanco não estão inscritos no Paulistão, mas podem atuar pela Copa do Brasil. No jogo de ida, quando o São Paulo ganhou do ABC por 3 a 1, Ceni relacionou Caique, que vinha jogando como atacante na base, mas é lateral-esquerdo de origem.

Confira a lista com os atletas relacionados pelo São Paulo:

Goleiros: Denis e Renan Ribeiro

Laterais: Bruno, Buffarini e Junior Tavares

Zagueiros: Lucão, Lugano, Lyanco e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, João Schmidt, Thiago Mendes e Wellington

Meias: Cícero, Cueva, Lucas Fernandes e Shaylon

Atacantes: Luiz Araújo, Chavez, Gilberto, Wellington Nem, Neilton e Léo Natel.

