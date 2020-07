São Paulo vende jovem de 19 anos para o Barcelona por R$ 27 milhões

Gabriel Maia foi relacionado no São Paulo para um jogo do Paulistão - (Foto: Reprodução)

O São Paulo acertou a venda do atacante Gabriel Maia para o Barcelona, da Espanha, por 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões). O jovem tem 19 anos e não chegou a estrear pela equipe principal do clube tricolor. O Barcelona adquiriu 70% dos direitos econômicos do atacante - o São Paulo permanecerá com 30%.

O Barcelona tinha a prioridade de compra de Gabriel Maia, em acordo firmado no início deste ano por 1 milhão de euros. O pagamento da negociação não foi realizado, devido à crise provocada pelo novo coronavírus, mas o clube catalão exerceu o direito de compra nesta segunda-feira e pagará os 4,5 milhões de euros de uma vez.

Gabriel Maia se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro e fazia parte do elenco sub-20 do São Paulo. Na partida contra o Botafogo-SP, quando o técnico Fernando Diniz poupou os jogadores no Paulistão, o jovem foi relacionado e não saiu do banco de reservas.

O atacante chegou ao São Paulo aos 14 anos e, ao todo, conquistou sete títulos na base do clube. Nascido em Brasília, o jovem se destacou principalmente em 2008, quando marcou 30 gols em 36 partidas realizadas.

Assim como os demais times, o São Paulo enfrenta crise financeira agravada pela pandemia do coronavírus. A venda do jovem ajuda a diretoria a organizar os cofres.