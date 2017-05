São Paulo vence Oeste em jogo-treino com gols de Rodrigo Caio, Neilton e Cueva

O São Paulo venceu, neste sábado, um jogo-treino contra o Oeste por 3 a 0, no Centro de Formação de Atletas Laudo Natel, em Cotia. A partida serviu como preparação para as competições que o time terá pela frente na temporada - o Campeonato Brasileiro e a sequência da Copa Sul-Americana.

O técnico Rogério Ceni utilizou todos os jogadores à disposição no elenco para testar várias alternativas de jogo e escalação. Os gols fora marcados pelo zagueiro Rodrigo Caio, o atacante Neilton e o meia peruano Cueva.

Ficaram de fora do jogo-treino o atacante Wellington Nem, que realizou uma artroscopia no joelho, o lateral-direito Buffarini e o volante Araruna. Todos, ainda em recuperação de lesões, fizeram exercícios para aprimorar a forma física.

O grupo são-paulino terá folga neste domingo e retomará a sequência de treinos nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O próximo compromisso do time são-paulino será na quinta-feira da próxima semana, no Morumbi, diante do Defensa y Justicia, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Na partida de ida, disputada em Buenos Aires, houve empate em 0 a 0. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe fará sua estreia diante do Cruzeiro - que eliminou o São Paulo da Copa do Brasil -, em Belo Horizonte, em 14 de maio.

Rogério Ceni pretende cortar alguns jogadores do grupo - pelo menos cinco, caso não venha nenhuma contratação -, pois o São Paulo já não disputa mais a Copa do Brasil e terá menos jogos no decorrer da temporada. Ele sabe que o menor número de partidas vai obrigá-lo a usar com mais frequência o time titular, e isso fará com que muitos atletas percam espaço na equipe.

