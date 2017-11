São Paulo vence a 3ª seguida e volta à parte de cima da tabela do Brasileirão

O São Paulo derrotou neste sábado o Atlético Goianiense por 1 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, emendou a terceira vitória seguida e ainda voltou à metade de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro depois de 25 rodadas. Os três pontos, em jogo da 32.ª rodada, vieram com gol de peito de Hernanes no primeiro tempo, em jogada que começou com contra-ataque puxado pelo meia peruano Cueva.

Com o triunfo, o time tricolor "dormiu" na nona posição do torneio, com 43 pontos, e só pode ser ultrapassado nesta rodada pelo Atlético Paranaense, que tem um ponto a menos e joga neste domingo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

O time do técnico Dorival Junior volta a campo nesta quinta-feira, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, para enfrentar a Chapecoense, pela 33.ª rodada. Lanterna, o Atlético Goianiense segue com 27 pontos, a sete de distância do Vitória, que ainda joga nesta rodada contra o Vasco, no Rio de Janeiro.

O JOGO - Os visitantes começaram tentando fazer pressão, tocando mais a bola no meio de campo, mas sem ter sucesso nas infiltrações. O Atlético Goianiense, fechado, apostava nos contra-ataques, mas mostrava pouca criatividade nas jogadas ofensivas.

O São Paulo aproveitou e, aos 21 minutos da primeira etapa, Cueva puxou o contra-ataque que terminou no cruzamento de Lucas Pratto para o gol de peito de Hernanes, o nono do meia são-paulino no Brasileirão.

O gol fez o time tricolor segurar o jogo e poucas chances reais foram criadas até os primeiros 10 minutos do segundo tempo. O Atlético Goianiense teve chance de empatar com Breno Lopes, que parou no goleiro Sidão, e Walter, que, de frente para o arqueiro tricolor, chutou por cima.

Só a partir dos 30 minutos de jogo os donos da casa conseguiram fazer pressão no São Paulo, depois que o técnico João Paulo Sanches fez mudanças e deixou o time mais ofensivo. Mas não adiantou. Administrando o placar, os visitantes valorizavam a posse de bola no meio de campo e ousaram pouco.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 x 1 SÃO PAULO

ATLÉTICO-GO - Marcos; Jonathan, William Alves, Gilvan e Breno Lopes; Paulinho, André Castro, Luiz Fernando, Igor (Diego Rosa) e Andrigo; Walter. Técnico: João Paulo Sanches.

SÃO PAULO - Sidão; Araruna (Aderllan), Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei, Hernanes, Petros e Cueva (Shaylon); Marcos Guilherme e Lucas Pratto (Gilberto). Técnico: Dorival Junior.

GOL - Hernanes, aos 21 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho e André Castro (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 696.485,00.

PÚBLICO - 17.697 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).