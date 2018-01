São Paulo se vinga da Chapecoense e enfrentará Botafogo-SP na 3ª fase da Copa SP

Com dois golaços de Toró, o São Paulo garantiu a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira ao se "vingar" da Chapecoense, para quem havia sido eliminado no ano passado, justamente na segunda fase, com a vitória por 2 a 0. A partida ainda ficou paralisada por quase 20 minutos devido a uma queda de energia no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Com a vitória, o São Paulo vai reencontrar o Botafogo-SP, que eliminou a Ponte Preta com um triunfo por 1 a 0, em Franca (SP), na terceira fase. Os dois times estavam no mesmo grupo na etapa inicial da competição e o time da capital paulista goleou por 4 a 0.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado. O São Paulo tomou a iniciativa, mas encontrou muitas dificuldades para escapar da forte marcação imposta pela Chapecoense. Na melhor oportunidade, Liziero quase surpreendeu o goleiro do time catarinense, que viu o cruzamento explodir no travessão.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Ruan recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a Chapecoense com um homem a menos. Cinco minutos depois, Toró soltou a bomba de fora da área e abriu o placar para o São Paulo com um golaço. Aos 25, o mesmo Toró marcou mais um bonito gol e encaminhou a classificação para o time paulista.

Aos 35 minutos houve uma queda de energia no estádio por causa do temporal que caía em Ribeirão Preto, com muitos raios, e a partida ficou paralisada por 17 minutos. Depois foi a vez do São Paulo ter um jogador expulso. O placar, porém, permaneceu 2 a 0.

Além de São Paulo e Botafogo-SP, mais quatro times se classificaram para a terceira fase. Londrina, Boavista-RS e Desportiva Paraense-PA eliminaram Capivariano-SP, Atlético Goianiense e Marília-SP, respectivamente.

Os três, inclusive, já sabem quem serão os seus adversários na próxima fase. O Londrina encara o Desportivo Brasil-SP, o Boavista tem pela frente o Internacional e a Desportiva Paraense enfrenta o Penapolense-SP.

Mesmo jogando em casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), o Novorizontino perdeu para o Figueirense por 1 a 0 e deu adeus.

Confira os resultados pela 2.ª fase da Copa São Paulo:

Figueirense-SC 1 x 0 Novorizontino-SP

Ponte Preta-SP 0 x 1 Botafogo-SP

Londrina-PR (4) 2 x 2 (3) Capivariano-SP

Atlético-GO (2) 1 x 1 (4) Boavista-RJ

Marília-SP (3) 2 x 2 (4) Desportiva Paraense-PA

São Paulo-SP 2 x 0 Chapecoense-SC