São Paulo se reapresenta com cinco novidades visando clássico com o Palmeiras

Dois dias depois de empatar com a Ferroviária por 1 a 1, no Pacaembu, o São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira. O time tricolor iniciou a preparação para o clássico diante do Palmeiras, sábado, no mesmo estádio, com cinco novidades no CT da Barra Funda.

Nesta segunda, o lateral Reinaldo, o volante Liziero e os atacantes Everton e Biro Biro, que se recuperam de lesões, iniciaram a transição do Reffis para o gramado. Como estão longe da melhor forma física, o retorno dos quatro ainda é incerto. Já Jonatan Gómez deve estar à disposição no clássico.

Reinaldo, Everton e Biro Biro se recuperaram de problemas musculares, enquanto Liziero estava com um problema no púbis. Gómez, por sua vez, foi desfalque diante da Ferroviária por causa de uma amidalite.

O clássico do fim de semana será importantíssimo para o São Paulo na luta por uma das duas vagas do Grupo D nas quartas de final do Campeonato Paulista. A duas rodadas para o fim da primeira fase, a equipe está na segunda colocação da chave com 14 pontos, mesmo número do líder Ituano e a dois do terceiro lugar Oeste.