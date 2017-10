São Paulo se prepara para oficializar proposta por Kaká, confirma Leco

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, garantiu que o clube vai entrar em contato com a estafe de Kaká para oficializar uma proposta de retorno do ídolo tricolor ao Morumbi. Kaká não renovou contrato com o Orlando City, pelo qual atua há três temporadas, e deixou em aberto a possibilidade de encerrar a sua carreira no Brasil.

Leco não esconde o interesse do clube tricolor em ter de novo o meia em 2018. Nesta terça, após o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista na sede da Federação Paulista de Futebol, ele voltou a dizer que o São Paulo ainda não contatou o ex-jogador, mas que deve tomar a iniciativa na negociação.

"Não houve nenhum contato até agora", garantiu o presidente. "Estamos simplesmente nessas manifestações de desejo e agora falta muita coisa, que é conversar a respeito e ver se os interesses se ajustam a ponto de poder dar certo. Se ele desejar continuar jogando futebol, é uma conversa que deveremos ter. Não posso negar (que o São Paulo fará a proposta)."

Leco já tinha garantido que o eventual retorno de Kaká independente do fato de o São Paulo ser ou não rebaixado no Campeonato Brasileiro. O time está atualmente a dois pontos da zona de rebaixamento, na 13ª posição. "Vamos esperar, isso é para o planejamento de 2018, mas ele é sempre uma figura bem-vinda", explicou.

Revelado pelo São Paulo, Kaká deixou o clube em 2003 para jogar no Milan. Em 2007, foi eleito o melhor jogador do mundo e em 2009 se transferiu para o Real Madrid. Em 2013, voltou ao clube italiano e no ano seguinte acertou sua ida para o Orlando City. Porém, como a temporada da Major League Soccer (MLS), iria abrir só em março de 2015, ele foi emprestado ao São Paulo até o fim de 2014.