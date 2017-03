São Paulo repete erros defensivos, mas arbitragem ajuda e time goleia Santo André

A fragilidade do Santo André prejudica uma análise mais realista do desempenho do São Paulo, mas a defesa continua sendo o calcanhar de Aquiles da equipe neste início de temporada. Mesmo diante de um adversário praticamente inofensivo, a defesa do São Paulo voltou a falhar neste domingo e fez o time correr riscos no Morumbi. A goleada por 4 a 1 foi garantida com a ajuda da péssima arbitragem do trio comandado por Luiz Flávio de Oliveira, que validou dois gols irregulares.

Primeiro, o São Paulo abriu o placar com um gol impedido de Cícero, aos quatro minutos de jogo. Depois, ampliou com Cueva e, na etapa final, Luiz Araújo marcou, com a mão, o terceiro. Já no finzinho da partida, Gilberto fechou o placar. O Santo André, com razão, reclamou muito do árbitro, determinante para o placar elástico, apesar de o São Paulo ter sido superior a maior parte do tempo e ter merecido a vitória.

Tão ruim quanto a atuação da arbitragem foi o desempenho da defesa do São Paulo. O lance do gol do Santo André, aos 15 minutos da etapa final, ilustra bem a dificuldade de Rogério Ceni para ajustar o setor defensivo. O São Paulo vencia por 2 a 0 quando o time cometeu um sucessão de erros.

Tudo começou quando Lugano vacilou na saída de bola, agarrou o adversário e levou cartão amarelo. Na sequência, o goleiro Sidão e os zagueiros Douglas e Lugano bateram cabeça e a bola cruzou toda a área até chegar para Leonardo empurrar para o gol.

Em nove jogos oficiais na temporada, a defesa do São Paulo só não foi vazada uma única vez, contra o Moto Club, pela Copa do Brasil. O time já sofreu 16 gols no ano. A equipe tem a terceira pior defesa do Estadual, à frente apenas de Novorizontino e Linense.

Neste domingo, o São Paulo não contou com alguns dos seus principais jogadores. De olho no jogo de quarta-feira, contra o ABC, pela Copa do Brasil, Rodrigo Caio e João Schmidt nem foram relacionados. Rogério Ceni também optou por deixar no banco Bruno, Thiago Mendes e Lucas Pratto. O zagueiro Maicon, machucado, se recupera de lesão.

Mesmo com um time alternativo, o São Paulo repetiu os erros cometidos quando atua com todos os seus titulares. O ataque, no entanto, vem livrando a cara da equipe, que alcançou neste domingo o oitavo jogo consecutivo sem derrota no ano.

O resultado deste domingo fez o São Paulo chegar aos 14 pontos na liderança do Grupo B do Paulistão, no qual voltará a jogar no clássico do próximo sábado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. No mesmo dia, o Santo André, que estacionou nos seis pontos no Grupo C, pega o Botafogo no ABC.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 4 X 1 SANTO ANDRÉ

SÃO PAULO - Sidão; Buffarini, Lugano, Douglas e Júnior Tavares; Araruna (Thiago Mendes), Jucilei (Wellington), Cícero e Cueva (Wellington Nem); Luiz Araújo e Gilberto. Técnico: Rogério Ceni.

SANTO ANDRÉ - Zé Carlos; Cicinho (Jean), Reniê, Leonardo e Fernando Neto; Baraka, Claudinho, Dudu Vieira e Eduardo Ramos (Paulinho); Henan e Serginho (Edmílson). Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Cícero, aos quatro minutos, e Cueva, aos 26 do primeiro tempo. Leonardo, aos 15 minutos do segundo tempo, Luiz Araújo, aos 30, e Gilberto, aos 43

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS - Lugano, Cueva e Gilberto.

PÚBLICO - 20.694 pagantes.

RENDA - R$ 558.115,00.

LOCAL - Estádio do Morumbi, São Paulo (SP).

