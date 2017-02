São Paulo oficializa contratação do volante Jucilei, ex-Corinthians

Dois dias após selar a contratação de Lucas Pratto, a diretoria do São Paulo oficializou neste domingo o acerto com o volante Jucilei, ex-Corinthians. O jogador de 28 anos foi contratado por empréstimo, junto ao Shandong Luneng, da China, até o fim do ano, e é mais um reforço para o técnico Rogério Ceni.

De acordo com o São Paulo, Jucilei já vinha fazendo trabalhos físicos no Brasil há cerca de um mês e já fez exames médicos. O clube não revelou quando o volante terá condições de jogo. Trata-se da sexta contratação do São Paulo para a temporada 2017. Antes de Jucilei, a diretoria acertou com Pratto, Sidão, Cícero, Neilton e Wellington Nem.

"A chegada do Jucilei representa mais um salto de qualidade no elenco e reafirma o compromisso desta gestão de entregar um plantel forte à nossa comissão técnica enquanto reconstrói as bases do clube. Trata-se de um jogador que já demonstrou sua qualidade técnica e trará muitas possibilidades ao Rogério Ceni. Que ele tenha muito sucesso e nos ajude a escrever mais capítulos da nossa vitoriosa história", disse o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

Jucilei vinha atuando fora do Brasil desde 2011, quando deixou o Corinthians. Ele defendeu o Anzhi, da Rússia, e o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, antes de ser contratado pelo Shandong Luneng em 2015. Mas foi em solo brasileiro que o volante viveu seu melhor momento da carreira.

No Brasileirão de 2010, foi eleito o melhor volante do campeonato, no Corinthians. Pelo sucesso em campo, acabou ganhando uma chance na seleção brasileira, então comandada por Mano Menezes, que fora seu técnico no time paulista.

Veja Também

Comentários