São Paulo oficializa as contratações de Nenê e Trellez

A transferência foi sem custos - Foto: UOL Esportes

A diretoria do São Paulo confirmou nesta segunda-feira as contratações do meia Nenê e do atacante colombiano Santiago Tréllez. Os dois realizaram exames médicos pela manhã e depois foram ao CT da Barra Funda para conhecerem a estrutura, conversarem com os novos companheiros de equipe e começarem o trabalho no novo time.

Ex-Vasco, Nenê tem 36 anos e assinou contrato por duas temporadas. A transferência foi sem custos. Já o colombiano Tréllez, de 28 anos, estava no Vitória, onde fez dez gols no último Campeonato Brasileiro. O jogador firmou vínculo por quatro anos em uma negociação no valor de R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos.

Antes da chegada ao São Paulo, Tréllez publicou nas redes sociais uma mensagem de despedida do Vitória. "Agradeço por todos esses meses de convivência, aos meus companheiros e aos torcedores que me abraçaram, à cada mensagem de carinho que recebi", escreveu.

Antes da dupla, a diretoria do São Paulo reforçou o time com outros três jogadores para a temporada 2018. Chegaram o goleiro Jean, do Bahia, o meia-atacante Diego Souza, do Sport, e o zagueiro Anderson Martins, do Vasco. O clube também contou com os retornos do volante Hudson e do lateral Reinaldo, que estavam emprestados para outras equipes. Além disso, a diretoria adquiriu o volante Jucilei e o lateral Edimar, que estavam emprestados ao São Paulo no ano passado.