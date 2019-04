São Paulo oficializa a contratação do meia Tchê Tchê, ex-Palmeiras

O São Paulo oficializou nesta segunda-feira a contratação do meio-campista Tchê-Tchê, de 26 anos. O jogador estava no Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e assinou contrato por quatro temporadas. Ele fará exames médicos no início desta semana e depois será integrado ao elenco.

Contratado por 5 milhões de euros (R$ 22 milhões), o meia chega como principal contratação pedida pelo técnico Cuca. Na visão do treinador, que começará a trabalhar nesta terça-feira, Tchê Tchê é peça fundamental por sua versatilidade. O ex-palmeirense realiza as funções de volante e meia com eficiência e se enquadra no modelo tático que o novo comandante quer implantar, com jogadores mais dinâmicos e participativos.

Tchê Tchê foi revelado pelo Audax, na equipe então comandada pelo técnico Fernando Diniz, que terminou como vice-campeã do Campeonato Paulista em 2016. Eleito revelação da competição, o meio-campista foi negociado com o Palmeiras.

No time alviverde foi titular e fundamental para a conquista do Campeonato Brasileiro de 2016 sob o comando de Cuca. Terminou o torneio com o troféu de melhor volante e com a impressionante participação em 37 das 38 rodadas.

Em maio de 2018, Tchê Tchê foi vendido pelo Palmeiras ao Dínamo de Kiev por 4,8 milhões de euros (R$ 20,87 milhões). Na ocasião havia perdido espaço na equipe titular do Palmeiras, do técnico Roger Machado.

Tchê Tchê chega como nono reforço do São Paulo na temporada. Antes, o clube contratou Igor Vinícius, Léo, Pablo, Tiago Volpi, Hernanes, Willian Farias, Biro Biro e Alexandre Pato.