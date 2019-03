São Paulo inicia limpeza no Morumbi e anuncia que vai jogar no Pacaembu

O São Paulo iniciou a semana com uma jornada diferente de trabalhos. O clube realizou nesta segunda-feira uma reunião com a diretoria para avaliar os impactos da chuva de sábado no estádio do Morumbi e organizar o início da limpeza e dos reparos nos locais afetados pela enchente. Em nota oficial, o São Paulo confirmou que pelos estragos da chuva, será necessário realizar o próximo jogo do time no Pacaembu, no sábado, contra a Ferroviária.

O temporal que caiu em São Paulo na noite de sábado trouxe muitos transtornos ao clube. A sede social ficou alagada, em especial as piscinas e quadras esportivas. Um muro também cedeu pela força da água. Dentro do estádio, os estragos foram grandes nos vestiários e na zona mista, que acabaram inundados e vão precisar passar por reparos.

"A água se acumulou nos corredores e vestiários, o que impede a realização da partida contra a Ferroviária no próximo sábado. O jogo foi transferido para o Pacaembu. Nesta segunda, iniciou-se a retirada de armários e forro do local, que passará por um processo de limpeza e higienização nos próximos dias", escreveu o São Paulo, em nota oficial.

O clube também anunciou a interdição do complexo social por 30 dias, para se realizar trabalhos de manutenção e higienização, já que com a enchente, muito lixo acabou por se acumular no local. A diretoria realizou nesta segunda uma vistoria no local, para avaliar os danos e planejar ações emergenciais para recuperar o espaço atingido.

O São Paulo jogou no último domingo fora de casa e bateu o Bragantino por 2 a 0, pelo Campeonato Paulista. Como a equipe terá o próximo compromisso no Pacaembu, só voltará a jogar no Morumbi na rodada seguinte, dia 16, quando receberá o Palmeiras, em clássico válido pela penúltima rodada da primeira fase da competição.

Nesta temporada o time só realizou dois jogos no Morumbi, com dois empates sem gols contra o Talleres, pela fase preliminar da Copa Libertadores, e o Red Bull Brasil, pelo Campeonato Paulista. Os demais compromissos como mandante foram no Pacaembu, já que o estádio são-paulino passou por reformas e adequações na área dos vestiários, justamente a que mais foi atingida pela forte chuva de sábado.