São Paulo fecha venda de Lyanco para o Torino e receberá R$ 19 milhões

O São Paulo acertou nesta quinta-feira a venda do zagueiro Lyanco para o Torino por 7 milhões de euros (cerca de R$ 23,7 milhões). Como o clube tem 80% dos direitos econômicos do atleta (no ano passado adquiriu mais 30%), vai embolsar cerca de R$ 19 milhões na negociação. Já os outros 20% pertencem ao empresário e ao próprio jogador.

Os dois clubes chegaram a um acordo nesta quinta e o atleta vai atuar no futebol italiano na próxima temporada, pois a janela de transferências já está fechada e ele não poderia jogar até junho. Falta a assinatura em alguns detalhes, mas os dois lados já dão o negócio como concretizado.

Jogador da seleção brasileira sub-20, o zagueiro de 20 anos chamou a atenção dos clubes europeus e logo veio uma proposta da Juventus, da Itália. Pouco depois, o Atlético de Madrid, da Espanha, entrou na jogada, mas ofereceu valores semelhantes. Só que nos últimos dias, o Torino subiu a oferta e acabou fechando com o São Paulo.

Nascido em Vitória, no Espírito Santo, Lyanco foi formado nas categorias de base do Botafogo-SP. Em 2015, foi para o São Paulo e, por ter nacionalidade sérvia, chegou a jogar pela seleção sub-19 daquele país. Considerado talentoso, não chegou a se firmar nos profissionais do São Paulo.

Neste ano, por estar na disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, não foi inscrito no Campeonato Paulista, mas o técnico Rogério Ceni já tinha avisado que ele entraria na lista para a fase final caso o time se classificasse. Com a negociação, as tratativas sobre sua permanência até junho no tricolor ainda estão sendo feitas.

Existe a possibilidade de Lyanco ficar no São Paulo neste primeiro semestre, para poder atuar com mais regularidade, ou já ir para a Itália a fim de se adaptar ao país e ao novo clube. Além do zagueiro, o time paulista vendeu outro garoto da base recentemente, o atacante David Neres, por cerca de R$ 40 milhões para o Ajax, da Holanda.

