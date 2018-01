São Paulo fecha acordo com o Vitória e acerta contratação de Tréllez

O São Paulo está muito próximo de oficializar a contratação do atacante Santiago Tréllez, do Vitória. O jogador colombiano já acertou salários com o clube paulista e um contrato válido por quatro temporadas e aguarda apenas a realização de exames médicos para ser confirmado como novo reforço da equipe comandada por Dorival Júnior.

Pela negociação, o time paulista vai pagar R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador ao Vitória. Tréllez tem 28 anos e foi um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro do ano passado. Em alta, ele despertou o interesse de vários clubes, mas os valores pedidos pelo time baiano afastavam os interessados. O Corinthians e o Cruzeiro foram alguns que tentaram a contratação do jogador.

O colombiano chega para tenta suprir a saída de Lucas Pratto, que foi para o River Plate. O São Paulo contratou anteriormente Diego Souza, que pode atuar como centroavante, mas estava no mercado atrás de outra opção, já que ele também joga como meia.

Tréllez será o quinto reforço do São Paulo para a temporada. Antes, o clube acertou com o goleiro Jean, o zagueiro Anderson Martins, o meia-atacante Diego Souza e o meia Nenê, que na sexta-feira já publicou mensagem se despedindo do Vasco e deve ser confirmado pelo time paulista até o começo da semana que vem.