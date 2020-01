São Paulo faz 2 a 0, elimina Santa Cruz e está nas oitavas de final da Copinha

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo avançou para as oitavas de final na noite desta terça-feira, ao ganhar do Santa Cruz, por 2 a 0, em São Bernardo do Campo.

Na próxima fase, o São Paulo vai encarar o Coritiba, que passou pelo São Bento, por 1 a 0. O jogo será na quinta-feira, mas o local e o horário ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Como já era esperado, o São Paulo dominou as ações no primeiro tempo, mas faltou acertar o alvo. Talles Costa, na marca do pênalti, perdeu boa chance, ao cabecear para fora. Em uma das únicas chegadas, o Santa Cruz quase marcou em chute cruzado de Paulo Victor.

O panorama da partida não mudou depois do intervalo. A pressão do São Paulo aumentou aos 26 minutos, depois que Fábio foi expulso ao agredir Welington. Na sequência, Maia acertou a trave do time pernambucano.

Aos 36, o São Paulo abriu o placar. Fasson cabeceou e Rokenedy fez grande defesa, mas o rebote caiu nos pés de Galeano, que não desperdiçou. Dois minutos depois, Kevin ampliou ao completar cruzamento.

Antes do São Paulo, os times que avançaram para as oitavas de final foram: Avaí, Atlético-MG, Athletico-PR, Botafogo-SP, Corinthians, Coritiba, Goiás, Grêmio, Internacional, Londrina, Mirassol, Oeste, Red Bull Brasil, Taboão da Serra e Vasco.

Confira os resultados desta terça-feira:

Grêmio-RS 4 x 0 Chapecoense-SC

Atlético-MG 4 x 1 São Bernardo-SP

Água Santa-SP 1 x 2 Avaí-SC

Goiás-GO 1 x 0 Palmeiras-SP

Coritiba-PR 1 x 0 São Bento-SP

Cruzeiro-MG 0 (1) x (3) 0 Oeste-SP

Itapirense-SP 0 x 1 Vasco-RJ

São Paulo-SP 2 x 0 Santa Cruz-PE