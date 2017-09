São Paulo faz 1º treino tático da semana com Edimar de volta à lateral esquerda

O técnico Dorival Junior comandou nesta quarta-feira o primeiro treino tático da semana no São Paulo na preparação para o duelo contra o Sport, marcado para o próximo domingo, no Morumbi. A atividade aconteceu com portões fechados na maior parte do tempo.

Como previsto, Edimar treinou entre os titulares na lateral esquerda. Ele deve substituir Júnior Tavares que, por ter recebido seu terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Corinthians no domingo passado, cumprirá suspensão automática.

Shaylon e Thomaz também treinaram no time titular, que foi montado com 13 atletas: Sidão; Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Petros, Hernanes, Shaylon, Thomaz, Lucas Fernandes e Cueva; Marcos Guilherme e Lucas Pratto.

Antes do trabalho tático, jovem Lucas Fernanes participou de uma atividade de fortalecimento muscular com o preparador Henrique Martins. Ele voltou ao time depois de se recuperar de sucessivas lesões, a última delas na coxa esquerda, e fará trabalhos específicos para evitar novos problemas.

Com 28 pontos na 17ª posição, o São Paulo tem grandes chances de sair da zona de rebaixamento na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro se vencer o Sport. O duelo contra os pernambucanos é visto como mais uma decisão para o time, que não perde há três jogos. "Temos obrigação de ganhar todos os jogos agora", reconhece Dorival. "Os jogadores têm consciência do que esse jogo representa e eles estão preparados para superar a boa equipe do Sport."

Veja Também

Comentários