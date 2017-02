São Paulo está perto de contratar atacante Lucas Pratto

O São Paulo está perto de contratar o atacante Lucas Pratto, do Atlético Mineiro. O clube do Morumbi oferece 6 milhões de euros (R$ 21 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador de 28 anos. No Morumbi, o atacante receberia salários de R$ 400 mil, o teto do clube, e mais R$ 100 mil por produtividade. Oficialmente, as diretorias dos dois clubes negam o acordo.

A intenção da diretoria é anunciar o reforço antes da partida contra a Ponte Preta, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Além de atender a uma necessidade do elenco (Gilberto e Chávez não conseguiram convencer no comando do ataque), uma contratação de peso é um dos trunfos do presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, para garantir a reeleição.

Os recursos da contratação vêm diretamente da venda de David Neres por 15 milhões de euros (cerca de R$ 50,7 milhões) para o Ajax, da Holanda, no mês passado. Por outro lado, a cúpula atleticana tem receio de reforçar um clube brasileiro, mesmo que ele não esteja na Copa Libertadores, como é o caso do São Paulo. O time mineiro conta com seis jogadores para a posição: Robinho, Hyuri, Rafael Moura, Clayton, Luan e Fred.

O centroavante quer ser titular no Atlético Mineiro. Ele ganhou a vaga no fim de semana e está escalado pelo técnico Roger Machado para o duelo desta quinta-feira, contra o Joinville, pela Copa da Primeira Liga. O argentino tem planos de se destacar para garantir uma vaga na seleção de seu país e disputar a Copa do Mundo de 2018.

A notícia da possibilidade de contratação de Lucas Pratto fez com que os torcedores do São Paulo publicassem dezenas de mensagens de comemoração e boas-vindas nas redes sociais do jogador.

