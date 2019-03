São Paulo encaminha o empréstimo do atacante Diego Souza para o Botafogo

O São Paulo está perto de fechar a ida do atacante Diego Souza para o Botafogo. Os dois clubes têm acordo verbal pelo jogador, que deve nos próximos dias selar a transferência para a equipe carioca, em contrato de empréstimo de uma temporada. O próprio atleta também está interessado pela oportunidade e, inclusive, já combinou a parte financeira da negociação.

A possível saída de Diego Souza agrada ao São Paulo pelo plano de clube de reduzir a folha salarial. O jogador de 33 anos tem um dos salários mais altos do elenco, cerca de R$ 600 mil por mês, e está no clube tricolor desde o ano passado, quando saiu do Sport em uma negociação de aproximadamente R$ 10 milhões. Pelo acordo, o Botafogo seria o responsável por bancar os salários.

Como contrapartida, o São Paulo também quer ter a prioridade de compra do atacante Luiz Fernando, do Botafogo, uma revelação de 22 anos. O nome dele foi um pedido do futuro técnico Cuca. O plano seria trazer o jogador de imediato, porém o clube carioca não aceitou essa proposta.

Antes de liberar Diego Souza, o São Paulo vai costurar um acordo sobre a possível renovação de contrato com o atacante. O vínculo dele vai até dezembro deste ano, mas apesar de emprestá-lo para outra equipe, a diretoria do time do Morumbi quer deixar acertada a possibilidade dele retornar e poder ser utilizado pelo treinador em 2020, caso exista interesse de Cuca.