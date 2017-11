São Paulo deverá ter quatro desfalques contra o Coritiba no domingo

O São Paulo viaja no sábado para enfrentar o Coritiba domingo, no Estádio Couto Pereira, e a tendência é que quatro peças desfalquem o elenco. Além de Petros, suspenso, devem ser poupados Lucas Pratto, Hernanes e também Lucas Fernandes. Os três estão no Reffis tratando dores musculares e não participaram do treino desta sexta, o penúltimo antes da viagem ao Paraná.

Na atividade desta sexta, feita com portões fechados no CT da Barra Funda, Dorival repassou ao grupo informações sobre o rival de domingo e simulou jogadas, pedindo atenção ao posicionamento dos atletas. Os jogadores ainda treinaram cobranças de faltas frontais.

A provável escalação do São Paulo diante dos paranaenses tem: Sidão; Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei, Araruna, Shaylon e Cueva; Marcos Guilherme e Brenner.

Livre do rebaixamento, o São Paulo agora mira uma possível vaga na Copa Libertadores. As chances são pequenas. Além de vencer Coritiba e Bahia (adversário da última rodada), o time tricolor terá de torcer contra Botafogo, Atlético-MG, Vasco, Bahia, Atlético-PR e Chapecoense. Matematicamente, ainda é possível, mas o atual 7º colocado, o Botafogo, tem 52 pontos, que é a pontuação máxima que o time do Morumbi poderá alcançar, e saldo de cinco gols, contra -2 do São Paulo.

Para ver uma possibilidade maior de classificação, o time de Dorival Junior precisa torcer para que Grêmio (atual vice-líder) e Flamengo (6º) sejam campeões da Libertadores e Copa Sul-Americana, respectivamente, o que transformaria o atual G7 do Brasileirão em G9. Atualmente, o São Paulo está na 13ª posição.

Uma derrota contra os paranaenses no domingo zera a possibilidade de o São Paulo conquistar uma vaga na Libertadores, independentemente dos outros resultados, já que o atual 9º colocado, o Vasco, tem quatro pontos a mais que o time do Morumbi.