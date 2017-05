São Paulo deve cancelar empréstimo e devolver atacante Neilton ao Cruzeiro

O atacante Neilton não deve mais jogar pelo São Paulo. Contratado no início desta temporada, o jogador não foi relacionado pelo técnico Rogério Ceni para a partida deste domingo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela estreia no Campeonato Brasileiro, e a tendência é que camisa 7 tenha o empréstimo cancelado, com a devolução à equipe mineira, dona dos direitos econômicos.

Neilton veio ao São Paulo como uma das primeiras contratações na janela de transferências. O clube do Morumbi firmou com o Cruzeiro a troca pelo volante Hudson, por um pedido do treinador para se ter um atacante de velocidade. Porém, o reforço nunca teve sequência no clube, disputou 11 partidas e não fez gols. A última atuação dele foi contra o Defensa y Justicia, da Argentina, na última quinta-feira, pela Copa Sul-Americana.

O jogador foi escalado como titular na ocasião, mas não foi bem e acabou substituído no intervalo. Antes desta participação contra a equipe argentina, Neilton também sofria com críticas. O contrato dele por empréstimo iria até dezembro. A devolução não influi na situação de Hudson, que continuará no Cruzeiro durante esta temporada.

Fora dos planos do clube do Morumbi, Neilton tem duas equipes da Série A como destinos mais prováveis neste momento. Uma delas é o Botafogo, onde teve boa passagem no ano passado. A outra é o Bahia.

Veja Também

Comentários