São Paulo contrata o atacante Marcinho, destaque do São Bernardo no Paulista

O São Paulo anunciou na tarde desta segunda-feira a contratação de mais um reforço para a temporada. O clube acertou com o atacante Marcinho, de 21 anos, que assinou contrato de empréstimo até o fim do ano depois de ser um dos destaques do São Bernardo no Campeonato Paulista.

Marcinho é jogador de velocidade e vai disputar vaga na equipe com Luiz Araújo, Wellington Nem e Neilton, que são os atletas que cumprem essa função no São Paulo. Desde o início da temporada, o técnico Rogério Ceni vinha falando da necessidade de ter mais jogadores para essas posições na equipe.

O novo atacante são-paulino começou a carreira no Vila Nova e passou pelo Corinthians, de 2012 a 2015. Depois de alguns títulos na base do clube alvinegro, rodou pela Ponte Preta e pelo Remo até chegar ao São Bernardo, onde finalmente conseguiu seu espaço este ano.

Nesta segunda pela manhã, o Marcinho passou por exames médicos e assinou o contrato. Ele será integrado ao elenco durante a tarde e espera a regularização junto à CBF para ficar disponível para fazer sua estreia pelo São Paulo.

Além de Marcinho, o São Paulo deve anunciar em breve outro reforço que se destacou no Campeonato Paulista. A tendência é que o clube acerte com Morato, de 24 anos, também atacante de velocidade, que teve bons momentos pelo Ituano na competição.

No último sábado, após a goleada sobre o Linense, Ceni falou sobre os dois jogadores. "Observei esses dois jogadores, dei minha opinião, e a partir daí o São Paulo tenta fazer as contratações", explicou.

