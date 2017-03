São Paulo contrata jogador do Jorge Wilstermann, da Bolívia

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia Thomaz Santos, do Jorge Wilstermann. O jogador de 31 anos acertou contrato válido por três temporadas e chega como um dos destaques da equipe boliviana que disputa a Copa Libertadores. Ele será inscrito para a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista.

Para acertar com o meia, que tinha contrato até o fim de 2018, o São Paulo pagará ao Wilstermann cerca de US$ 80 mil (cerca de R$ 240 mil). Brasileiro, Santos se profissionalizou no Corinthians, mas teve poucas oportunidades no futebol brasileiro.

O jogador chega para ser uma opção para o lugar de Cueva, que na terça-feira sofreu uma contusão na coxa e será reavaliado pelos médicos do clube para saber a gravidade da contusão.

O técnico Rogério Ceni comentou sobre a chegada do jogador. "O Thomaz é um meia de condução de bola, incisivo, que foi apresentado pelo nosso departamento de análise de desempenho e na minha opinião se mostrou um jogador muito interessante. Ele pode ajudar bastante o São Paulo nesta temporada de 2017. A chegada dele, porém, não fecha a possibilidade de trazer novos reforços", avaliou.

