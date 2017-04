São Paulo confirma a contratação do atacante Morato, do Ituano

Morato, atacante do Ituano / Morato, atacante do Ituano

O São Paulo anunciou a contratação de seu segundo reforço após observa revelações do Campeonato Paulista. O atacante Morato, que surgiu nas categorias de base do clube estava no Ituano, foi confirmado um dia após o clube anunciar a chegada de Marcinho, do São Bernardo, que já treinou na última segunda-feira com seus novos companheiros.

Morato assinou contrato de empréstimo até o fim do ano com o São Paulo. O vínculo dele com o Ituano iria até o próximo ano, mas o clube do interior paulista o ampliou até dezembro de 2018. O atleta está em boa forma física, até porque enfrentou o Santos André no sábado, pelo Torneio do Interior, e atuou os 90 minutos, inclusive cobrando a falta que originou o gol de Simião.

No Ituano, Morato chegou para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro no ano passado e ficou nove meses no clube. Nesse período, fez 26 jogos, marcou seis gols e deu quatro assistências. Ele tem como característica a velocidade e costuma ser bastante participativo nos jogos. Atua pelos lados do campo e foi um jogador que passou pela aprovação do técnico Rogério Ceni.

Marcinho e Morato devem ser inscritos para a disputa da Copa do Brasil e o São Paulo tenta regularizar a situação dos dois para inscrevê-los. Marcinho, inclusive, chamou a atenção no treino de segunda-feira do São Paulo com dois gols e belos dribles. A expectativa é que eles fiquem como opção para a reserva da equipe.

