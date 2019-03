São Paulo avança na negociação pela volta de Alexandre Pato

O São Paulo está avançando na negociação pela volta do atacante Alexandre Pato. A diretoria trata o assunto com reserva e discrição para evitar expectativas da torcida, mas espera uma definição na semana que vem. "A negociação avança a cada dia", diz um dirigente do clube.

O clube resolveu tratar a negociação com cautela, pois não será possível inscrever o atacante para as quartas de final do Campeonato Paulista. O prazo para troca de atletas inscritos se encerra nesta sexta-feira e a documentação para registro do atletas não chegaria a tempo da China.

O empresário do jogador, André Cury, encerra uma viagem à Europa neste final de semana. Por isso, a diretoria vai tratar o negócio com mais calma, de acordo com pessoas ligadas à diretoria do clube.

Embora o jogador tenha rescindido seu contrato com o Tianjin Tianhai, da China, na semana passada, a conversa é complexa. A primeira questão é salarial, pois o clube trabalha com valores da ordem de R$ 1 milhão, o que significa um terço do que Pato ganhava no futebol chinês.

A segunda questão é o valor das luvas, espécie de recompensa pela preferência do jogador pelo clube. A terceira é a concorrência: Palmeiras, Santos e Flamengo já fizeram sondagens. "Vamos falar dos jogadores que estão aqui", disse o diretor executivo de futebol Raí após o empate por 1 a 1 com o São Caetano nesta quinta-feira. Para o técnico Vagner Mancini, o "assunto é interno".