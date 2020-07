São Paulo anuncia patrocínio com seguradora até o final do ano - (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

O São Paulo anunciou, nesta sexta-feira, seu mais recente contrato de patrocínio. O clube do Morumbi firmou, até dezembro deste ano, parceria com a consultoria e seguradora iSURE. A empresa estampará sua marca nas costas dos uniformes das equipes profissionais de futebol, basquete e do sub-20 tricolor.

O contrato terá início imediato. Ou seja, assim que as competições forem restabelecidas o novo patrocínio já estará alocado nos uniformes. João Fernando Rossi, diretor executivo de marketing do São Paulo, acredita que parceria se estenderá por muito tempo, apesar do vínculo ter sido firmado em um ano "fora da curva".

"É com enorme satisfação que recebemos a iSURE para esse início de parceria. Tenho certeza de que, apesar de se tratar de um ano completamente fora da curva por todas as questões em relação ao coronavírus, teremos a empresa ao nosso lado por muito tempo", avaliou.

Como confirmou o governador João Dória, o Campeonato Paulista será retomado no dia 22 de julho. O São Paulo enfrentará o RB Bragantino. No dia 9 de agosto, é a vez do Brasileirão ser iniciado. A equipe de Fernando Diniz terá o Goiás como primeiro adversário.