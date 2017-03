São Paulo anuncia contratação do lateral-esquerdo Edimar, do Cruzeiro

O São Paulo oficializou nesta quinta-feira a contratação por empréstimo do lateral-esquerdo Edimar, que estava no Cruzeiro. O jogador fica no Morumbi até o final do ano, com opção de compra fixada. O técnico Rogério Ceni vinha pedindo um reforço para o setor, que conta apenas com Junior Tavares.

Edimar não vinha sendo aproveitado pelo técnico Mano Menezes e era a quarta opção do time mineiro na lateral esquerda. No novo clube, o jogador de 30 anos chegará para disputar a posição, mas ele ainda não pode atuar no Campeonato Paulista - será inscrito apenas na fase final, caso o São Paulo se classifique.

O lateral já está em São Paulo e foi aprovado nos exames médicos. O contrato foi assinado e ele aproveitou para conhecer um pouco a estrutura do centro de treinamento do clube na Barra Funda. Nesta sexta-feira, vai participar das atividades com os novos companheiros e deve ser apresentado oficialmente na próxima semana.

O jogador foi formado nas categorias de base do Cruzeiro e no inicio de carreira rodou por times mineiros como Ipatinga e Tupi, além do Guarani, de Campinas, até ser emprestado ao Braga, de Portugal. A partir de 2009, fez sua carreira na Europa, em equipes modestas, até se destacar no Rio Ave e voltar para o Brasil.

Edimar foi contratado pelo Cruzeiro em junho do ano passado por indicação do técnico Paulo Bento. No início, teve boas atuações, mas depois caiu de rendimento. Já com Mano Menezes, foi perdendo espaço e neste ano ficou apenas no banco de reservas. Com a chegada do atleta, Ceni terá dois laterais para cada lado - muitas vezes Buffarini era improvisado na esquerda.

