São Paulo anuncia a contratação de Hernanes e assina por três anos

Esta será a terceira passagem de Hernanes pelo São Paulo - Divulgação

Hernanes está de volta ao São Paulo. Neste sábado, o clube paulista anunciou a contratação do meio-campista, que estava no Hebei Fortune, da China, e chega ao time contratado em definitivo. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados pela equipe do Morumbi, que só explicou ter assinado um contrato por três temporadas, até 2021, com o ídolo da torcida.

Esta será a terceira passagem de Hernanes pelo São Paulo. E foi exatamente pelo clube paulista que o meio-campista, de 33 anos, iniciou a sua carreira. Até 2010, quando se transferiu para o futebol italiano, adquirido pela Lazio, foi peça importante do time, sendo campeão brasileiro em 2007 e 2008.

Hernanes retornou ao São Paulo em 2017 para a uma segunda passagem, dessa vez por empréstimo de seis meses. Naquela oportunidade, não chegou a conquistar títulos, mas acabou sendo fundamental para recuperar o time, que lutava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Agora, então, Hernanes iniciará o seu terceiro período como jogador do São Paulo. O meio-campista tinha contrato com o Hebei Fortune até dezembro de 2019. Esse prazo curto ajudou o clube paulista nas negociações, pois, a partir de junho, o atleta estaria livre para firmar pré-contrato com outro time. Assim, a atual janela representava a última chance de o Hebei faturar com o jogador e não correr o risco de perdê-lo de graça futuramente.

Sabendo disso, a diretoria São Paulo conseguiu convencer os chineses a negociarem Hernanes no fim de 2018, não perdendo o meio-campista sem receber uma compensação financeira. "Definitivamente, aqui é São Paulo", declarou o jogador em vídeo divulgado pelo clube no Twitter.

Antes de Hernanes, o São Paulo já havia fechado uma contratação de impacto para a próxima temporada, a do atacante Pablo, destaque do Atlético Paranaense na conquista do título da Copa Sul-Americana e que interessava a outros times do futebol nacional. O clube também se reforçou para 2019 com o goleiro Tiago Volpi, que estava no mexicano Querétaro, e os laterais Igor Vinicius, da Ponte Preta, e Léo, do Fluminense.