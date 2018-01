São Paulo acerta venda de Lucas Pratto para o River Plate

Questões pessoais e a busca por uma vaga na seleção argentina na Copa do Mundo da Rússia pesaram na decisão do atleta em deixar o futebol brasileiro - Foto: Rápido no Ar

Lucas Pratto voltará para o futebol argentino, agora para ser jogador do River Plate. O São Paulo acertou a venda do centroavante por pouco mais de 11 milhões de euros (cerca de R$ 42,5 milhões). A informação foi publicada inicialmente pela emissora argentina TyC, e confirmada pelo Estado.

Por ter 50% dos direitos econômicos do atleta, o clube tricolor deve receber cerca de R$ 21 milhões na transferência, valor próximo do que investiu para trazê-lo no ano passado. O Atlético-MG, que detém 45% do atleta, e empresários, com 5%, receberão o restante do valor.

Como adiantou o Blog do Morelli, do Estado, o clube preferiu vender o atleta a deixá-lo insatisfeito no Morumbi. Questões pessoais e a busca por uma vaga na seleção argentina na Copa do Mundo da Rússia pesaram na decisão do atleta em deixar o futebol brasileiro.

Pratto foi a principal contratação do início da última temporada no São Paulo. Deixa o clube depois de 48 partidas e 14 gols marcados. Na Argentina, Pratto já atuou pelo Boca Juniors, Tigre, Union de Santa Fé e no Vélez Sarsfield, onde ficou até 2015, antes de vir para o futebol brasileiro, no Atlético-MG.