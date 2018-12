São Bento anuncia a contratação do atacante Alecsandro para o Paulistão

O São Bento parece mesmo disposto a montar um time com jogadores conhecidos em todo o Brasil. Depois de tentar Walter e Kleber Gladiador e se aproximar de Tiago Luís, o time de Sorocaba anunciou a chegada do centroavante Alecsandro.

O atacante, de 37 anos, defendeu o Coritiba nas duas últimas temporadas e chega para ser o principal nome do ataque da equipe no Campeonato Paulista e na Série B do Campeonato Brasileiro.

Revelado pelas categorias de base do Vitória, o atacante passou por clubes como Sport, Ponte Preta, Cruzeiro, Sporting de Portugal, Internacional, Vasco, Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras.

Alecsandro vem de uma família de grandes jogadores e é irmão do volante Richarlyson, campeão mundial pelo São Paulo, e filho do histórico centroavante Lela, ídolo do próprio Coritiba.

O São Bento se prepara para a estreia no Campeonato Paulista dia 20 de janeiro, quando enfrenta o Botafogo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A equipe de Sorocaba está no Grupo B, ao lado de Palmeiras, Guarani e Novorizontino.