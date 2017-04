Santos x Paysandu e Botafogo x Sport abrirão oitavas da Copa do Brasil no dia 26

Muitas horas depois de sortear os confrontos e as ordem dos mandos dos duelos das oitavas de final da Copa do Brasil, a CBF divulgou, na noite desta sexta-feira, a tabela detalhada das partidas, com datas, horários e locais definidos. E ficou determinado que os jogos Santos x Paysandu, às 19h30, na Vila Belmiro, e Botafogo x Sport, às 21h45, no Engenhão, abrirão no próximo dia 26 este próximo estágio da competição nacional.

Já o terceiro confronto das oitavas de final será Cruzeiro x Chapecoense, no dia 3 de maio, às 21h45, no Mineirão. Para uma semana depois, no dia 10, foram marcadas as seguintes partidas: Flamengo x Atlético-GO, às 19h30, ainda em local a definir; Santa Cruz x Atlético-PR, às 21h45, no Arruda; e Paraná x Atlético-MG, no mesmo horário, no Durival Britto.

Também para o dia 10 de maio já foi agendado o confronto de volta entre Paysandu e Santos, às 21h45, no Mangueirão, em Belém, onde será conhecido o primeiro classificado às quartas de final.

E os jogos de ida das oitavas serão finalizados no dia 17 de maio, para quando foram marcados os embates Grêmio x Fluminense, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, e Palmeiras x Internacional, no Allianz Parque, em São Paulo, ambos começando às 21h45.

Depois da definição do primeiro classificado às quartas de final, no dia 10 de maio, mais dois times que irão ao estágio seguinte da competição serão determinados no dia 24, quando ocorrerão os duelos Atlético-GO x Flamengo, no Serra Dourada, em Goiânia, e Atlético-MG x Paraná, no Independência, em Belo Horizonte, ambos também às 21h45.

Os últimos quatro jogos das oitavas de final foram confirmados para o dia 31 de maio, quando Fluminense e Grêmio se enfrentarão às 19h30, no Maracanã, antes de as três vagas derradeiras nas quartas serem conhecidas a partir das 21h45 nas partidas Internacional x Palmeiras, no Beira-Rio, em Porto Alegre; Sport x Botafogo, na Ilha do Retiro, em Recife; e Chapecoense x Cruzeiro, na Arena Condá, em Chapecó.

Veja Também

Comentários