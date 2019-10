Santos vence Palmeiras na Vila Belmiro e rouba 2º lugar do rival

O Santos ganhou do Palmeiras por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, e trocou de lugar na tabela com o rival. As duas equipes somam 47 pontos, mas os alvinegros ocupam a segunda colocação por terem uma vitória a mais. São cinco pontos de diferença para o líder Flamengo, que joga nesta quinta contra o Atlético-MG, no Maracanã.

Foi a terceira vitória consecutiva do Santos, que impôs a primeira derrota do Palmeiras sob o comando do técnico Mano Menezes. A equipe alviverde vinha de cinco triunfos e dois empates.

No clássico desta quarta, o técnico Jorge Sampaoli surpreendeu na escalação do Santos. Na defesa, Pará assumiu o lugar de Victor Ferraz na lateral-direita e Jorge atuou pela esquerda, e não mais avançado, como vinha acontecendo. No meio, a equipe não teve um volante mais marcador: Sánchez, Pituca e Jean Mota subiam ao ataque e ajudava na pressão alvinegra.

Com mais volume de jogo, o Santos não demorou para abrir o placar. Aos 12, Sánchez cobrou falta pelo lado direito e Gustavo Henrique subiu sozinho para mandar de cabeça para o fundo da rede de Jailson. Falha de todo o sistema defensivo do Palmeiras.

Mesmo com o gol sofrido, a equipe alviverde não esboçou qualquer tipo de reação. Pelo contrário: quem comandava as ações da partida era o Santos, que ampliou aos 17. Pituca chutou, Jailson rebateu e Marinho aproveitou o rebote de primeira. A assistente chegou a marcar impedimento do atacante santista, mas o gol foi validado pelo VAR.

O Palmeiras só foi exigir algum trabalho de Everson na parte final do primeiro tempo, com chutes de Gustavo Scarpa e Dudu. O atacante alviverde, aliás, esteve muito abaixo do que de costume. A equipe mostrou ser dependente do jogador para levar perigo ao adversário.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor e esboçou uma certa pressão nos minutos iniciais. Embora ficasse mais tempo com a bola, a equipe não conseguia criar boas oportunidades de gol. Everson apenas via o sistema defensivo santista conter os avanços do rival.

O que já estava difícil ficou ainda mais complicado aos 27 minutos. Willian deu um carrinho em Diego Pituca e o árbitro consultou o VAR para expulsar o atacante. Foi um lance interpretativo, no qual o jogador palmeirense tentou pegar a bola, mas acabou acertando o volante santista depois.

A expulsão diminuiu o ritmo do clássico. O Santos passou a administrar a partida, com gritos de olé da torcida na Vila Belmiro. O Palmeiras, por sua vez, parecia não ter forças para buscar a reação com um jogador a menos e perdeu a invencibilidade com Mano Menezes e a segunda colocação para o rival.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 2 x 0 PALMEIRAS

SANTOS - Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Sánchez e Jean Mota; Marinho, Eduardo Sasha e Tailson (Lucas Venuto). Técnico: Jorge Sampaoli.

PALMEIRAS - Jailson; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Zé Rafael); Dudu, Willian e Luiz Adriano (Carlos Eduardo). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Gustavo Henrique, aos 12, e Marinho, aos 17 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sánchez (Santos); Felipe Melo, Carlos Eduardo (Palmeiras).

CARTÃO VERMELHO - Willian (Palmeiras).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA - R$ 592.000,00

PÚBLICO - 11.408 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).