Santos perde chances, mas bate The Strongest e lidera seu grupo na Libertadores

O Santos desperdiçou muitas chances nesta quinta-feira, mas contou com um gol de Ricardo Oliveira e outro de Renato para conquistar a sua primeira vitória na edição de 2017 da Copa Libertadores. Na Vila Belmiro, os veteranos garantiram o triunfo por 2 a 0 sobre o The Strongest, pela segunda rodada do Grupo 2.

O gol nesta noite serve como redenção para Ricardo Oliveira, que vinha passando por um raro jejum, tanto que não havia marcado em 2017, um ano em que teve alguns problemas, o principal deles uma caxumba que o fez perder boa parte da pré-temporada.

Ricardo Oliveira poderia até ter marcado mais vezes, não fossem as várias chances perdidas, não só por ele, mas por outros companheiros do setor ofensivo, especialmente Bruno Henrique, que teve boa atuação, mas falhou nas finalizações, especialmente na etapa final, quando o The Strongest tinha dez jogadores em campo - Veizaga foi expulso ainda na primeira. E, já no final do segundo tempo, foi o volante Renato quem deu alívio ao torcedor ao marcar de cabeça, fazendo 2 a 0.

O triunfo deixa o Santos na liderança do Grupo 2, com quatro pontos, ainda mais que o Independiente Santa Fe superou o Sporting Cristal por 3 a 0 no outro jogo da chave nesta quinta. Colombianos e bolivianos somam três pontos e os peruanos estão com um.

O Santos volta a jogar pela Libertadores em 19 de abril, quando visitará o Santa Fe. Já pelo Campeonato Paulista, o próximo compromisso será no domingo, o clássico com o Palmeiras, na Vila Belmiro.

O JOGO - Principal novidade na escalação do Santos, Bruno Henrique, que ganhou a condição de titular após marcar três gols no último fim de semana, no duelo com o São Bernardo, foi exatamente o primeiro jogador a ameaçar a meta adversária. Logo aos três minutos, ele fez boa jogada individual pela esquerda e finalizou para a defesa de Daniel Vaca.

A resposta do The Strongest foi imediata, no minuto seguinte, com Escobar, que percebeu Vladimir adiantado e acertou o travessão em uma cobrança de falta lateral. O lance perigoso foi uma demonstração de que o time boliviano não entrou em campo pensando apenas em se defender, conseguindo trocas passes na intermediária.

Só que o Santos, mesmo sem muito volume de jogo, era quem ditava o ritmo de jogo, tentando encontrar espaços na defesa boliviana. E quase conseguiu marcar aos 16 minutos, quando Thiago Maia ganhou a bola em dividida na intermediária e Ricardo Oliveira ficou com ela, avançando até finalizar cruzado, para fora.

Jogador mais perigoso do Santos no primeiro tempo, Bruno Henrique voltou a ameaçar a meta boliviana aos 33 minutos, quando entortou seus marcadores na esquerda da grande área. Marteli tentou o corte, mas desviou a bola para o próprio gol, levando Vaca a fazer a defesa no "susto".

Mas embora esboçasse uma pressão, o Santos pouco finalizava, fruto da falta de criatividade. Só que no final da primeira etapa, conseguiu o seu gol. Em jogada individual de Lucas Lima, Veizaga derrubou o meia na entrada da grande área. E a cobrança de Ricardo Oliveira foi perfeita para encerrar o seu jejum de gols em 2017.

O gol e a expulsão de Veizaga mudaram completamente o panorama do jogo. Se o The Strongest havia feito jogo duro no primeiro tempo, acabou sendo completamente dominado na etapa final, deixando muitos espaços para o Santos criar diversas chances de gol.

Foi assim aos quatro minutos, quando Vitor Bueno deu lindo passe pra Bruno Henrique, que driblou o goleiro e finalizou, com Bejarano salvando com um carrinho. O veloz atacante também falhou aos sete, após cruzamento de Ricardo Oliveira, aos 13, depois de levantamento de Victor Ferraz, e aos 22, concluindo uma bola troca de passes.

Até Ricardo Oliveira vacilou perdendo duas chances em um mesmo lance, aos nove. E Vitor Bueno quase marcou de cabeça aos 12, após cruzamento de Victor Ferraz. Assim, o Santos foi desperdiçando seguidas chances de matar o jogo, ficando exposto a riscos, como aos 24 minutos, quando Matias Alonso cobrou falta com perigo.

Depois desse susto, o Santos tratou de valorizar mais a posse de bola e de esfriar o jogo. Acabou ameaçando os adversários em um chute de longe de Lucas Lima e marcou o gol que definiu a sua vitória aos 38 minutos, com Renato, de cabeça, após cobrança de falta do camisa 10 santista.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 2 X 0 THE STRONGEST

SANTOS - Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato (Leandro Donizete), Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno (Vladimir Hernández), Ricardo Oliveira e Bruno Henrique (Copete). Técnico: Dorival Júnior.

THE STRONGEST - Daniel Vaca; Diego Bejarano, Luis Maldonado, Luis Fernando Marteli e Marvin Bejarano; Raúl Castro, Wálter Veizaga, Agustín Jara (Wayar) e Pablo Escobar (Valverde); Alejandro Chumacero (Fabrício Pedroso) e Matías Alonso. Técnico: César Farias.

GOLS - Ricardo Oliveira, aos 44 minutos do primeiro tempo; Renato, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Nestor Pitana (Argentina).

CARTÃO AMARELO - Thiago Maia (Santos); Wálter Veizaga e Pablo Escobar (The Strongest).

CATÃO VERMELHO - Wálter Veizaga.

RENDA - R$ 381.290

PÚBLICO - 13.132.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).

