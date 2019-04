Santos pega Vasco na 4ª fase da Copa do Brasil; Corinthians encara a Chapecoense

A direção de competições da CBF realizou nesta sexta-feira em sua sede, no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos da quarta fase da Copa do Brasil, a última antes das oitavas de final. Santos e Vasco farão o duelo de maior destaque desta etapa da competição de mata-mata. Também com times da Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians disputará uma vaga contra a Chapecoense.

Outros dois confrontos foram definidos no sorteio. O Fluminense terá pela frente o Santa Cruz e o Londrina jogará contra o Bahia. Responsável pela eliminação do Botafogo, o Juventude terá de esperar para conhecer o seu adversário. Isso porque o Vila Nova enfrentará o Bragantino-PA ainda pela terceira fase da competição. O confronto ficou atrasado por conta da confusão envolvendo Aparecidense-GO e Ponte Preta, pela fase inicial - o time goiano perdeu para os paraenses na etapa seguinte.

A quarta fase da Copa do Brasil terá jogos de ida e volta nos próximos dias 17 e 24, exceto o duelo entre Juventude e quem for o ganhador de Bragantino-PA x Vila Nova. Os dois times jogarão nos próximos dias 16, em Goiânia, e 20, em Belém.

Vasco, Fluminense, Corinthians, Bahia, Santos e Chapecoense já garantiram R$ 5.650.000,00 em cotas da entidade pelas quatro fases da Copa do Brasil, como integrantes do Grupo 1 de participantes que estão entre os 15 mais bem classificados no ranking da CBF. Santa Cruz, Londrina e Juventude têm assegurados, até agora, R$ 4.500.000,00 por estarem no Grupo 3 (demais clubes, excluídos os dos grupos 1 e 2).

Quem passar à quinta fase (oitavas de final), vão ganhar mais R$ 2.500.000,00 cada um, assim como Atlético-MG, Athletico-PR, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras e São Paulo (os oito que disputam a Copa Libertadores), mais Fortaleza (campeão da Série B do Brasileiro de 2018), Paysandu (ganhador da Copa Verde) e Sampaio Corrêa (vencedor da Copa do Nordeste).

Confira os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil:

Juventude x Bragantino-PA ou Vila Nova

Fluminense x Santa Cruz

Corinthians x Chapecoense

Santos x Vasco

Londrina x Bahia