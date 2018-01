Santos oficializa William Machado, ex-Corinthians, como gerente de futebol

Depois de encerrar a carreira de jogador, William estudou gestão de futebol fora do País e conheceu estruturas internacionais - Foto: SporTV

O Santos oficializou nesta terça-feira a contratação do ex-zagueiro William Machado como novo gerente de futebol do clube. Com passagens por Corinthians e Grêmio como jogador profissional, o "Capita" estava trabalhando como comentarista na emissora SporTV nos últimos anos.

Esta não é a primeira vez que William trabalha como diretor, já que desempenhou esta função no Corinthians, em 2010, e no Bahia, em 2013. Ele, no entanto, ficou somente um mês no time paulista e quatro no baiano. Em ambas, alegou desentendimentos internos e falta de autonomia para prosseguir.

Depois de encerrar a carreira de jogador, William estudou gestão de futebol fora do País e conheceu estruturas internacionais. No currículo, possui a Licença B da CBF para técnicos de futebol, formação em Gestão Técnica de Futebol, pela Universidade de Futebol, e em contabilidade, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).