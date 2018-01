Santos oficializa contratação do lateral Romário e assina por cinco anos

O jogador, de 25 anos, estava no Ceará e antes teve passagens por Osasco Audax, o português Porto, Audax Rio, Bahia, Red Bull Brasil, Avaí e Atlético Goianiense - Foto: Diário do Grande ABC / Estadão

A diretoria do Santos oficializou nesta quinta-feira a primeira contratação do clube para a temporada 2018. O clube confirmou a chegada do lateral-esquerdo Romário, que estava no Ceará, explicando que assinou um contrato válido até 31 de dezembro de 2022 com o jogador.

A contratação de Romário é a única que o Santos realizou até agora para a próxima temporada. E a negociação para a sua chegada foi feita ainda pela diretoria anterior, comandada por Modesto Roma Júnior, sendo confirmada pelo seu sucessor, José Carlos Peres.

O jogador, de 25 anos, estava no Ceará e antes teve passagens por Osasco Audax, o português Porto, Audax Rio, Bahia, Red Bull Brasil, Avaí e Atlético Goianiense. E, nas suas primeiras declarações pelo novo time, afirmou estar vivendo o melhor momento da sua carreira com a chegada à Vila Belmiro.

"É a realização de um sonho. Prometi para o meu pai que seria um jogador de futebol, porque ele não conseguiu ser. É o momento mais feliz da minha carreira. Sempre busquei estar em um time grande. Pela grandeza do Santos sempre entra em todos os campeonatos para conquistar títulos. É o que mais me motiva", afirmou Romário ao site oficial do Santos.

No novo clube, Romário terá o desafio de ocupar o espaço deixado com a saída de Zeca, que entrou na Justiça para se desligar do Santos. Ele lembrou que teve uma temporada de sucesso em 2017 pelo Ceará, com título estadual e acesso à elite do futebol brasileiro, sendo que foi titular do time, com 45 jogos disputados.

Agora, então, Romário espera ampliar esse bom momento da sua carreira. "Tive uma temporada ótima no Ceará, com o título estadual e o acesso para a Série A. Procuro marcar bem, com boa leitura de jogo e qualidade no passe. Vou trabalhar muito para agregar essas características aqui", comentou.