Santos, goleiro do Athletico-PR, é convocado para a seleção no lugar de Ederson

O goleiro Santos, do Athletico-PR, foi convocado, neste sábado, para integrar a seleção brasileira nos amistosos contra a Argentina, nesta sexta-feira, na Arábia Saudita, e diante da Coreia do Sul, dia 19, nos Emirados Árabes.

Esta é a segunda vez que Santos foi chamado pelo técnico Tite. A primeira foi em outubro para os jogos com Senegal e Nigéria, em Cingapura. Ele vai substituir Ederson, goleiro do Manchester City, cortado por causa de uma lesão muscular. O goleiro também ficou fora do clássico contra o Liverpool, marcado para este domingo, pelo Campeonato Inglês. Santos vai se juntar a Alisson, do Liverpool, e a Daniel Fuzato, da Roma.

Formado nas categorias de base do Athletico-PR, Santos, de 29 anos, soma 159 jogos pelo time paranaense, com 68 vitórias, 45 empates e 46 derrotas. O camisa 1 se apresenta no Aeroporto Internacional de Guarulhos logo após o duelo contra o São Paulo, neste domingo, no Morumbi, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Santos se destacou em vários jogos do Athletico-PR, principalmente na campanha vitoriosa da equipe na Copa do Brasil, quando defendeu vários pênaltis.