Santos fica no 1 a 1 com Cruzeiro e acumula quarto empate seguido no Brasileirão

O Santos foi melhor no primeiro tempo e o Cruzeiro, no segundo. No fim das contas, 1 a 1 no placar neste domingo, no estádio do Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista saiu na frente com Bruno Henrique, mas a equipe celeste deixou tudo igual com Rafinha.

O resultado não mexeu a posição das equipes na tabela. O Santos permanece em terceiro lugar, com 38 pontos, e acumulou o quarto empate consecutivo na competição. O Cruzeiro continua em sexto, com 31, e viu o Botafogo colar na briga pelo G6.

As equipes agora terão uma semana de folga por conta dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 e voltam a campo apenas no dia 10. O Santos terá o clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro. O Cruzeiro visitará a Chapecoense, em Chapecó.

Apesar de jogar fora de casa, o Santos foi para cima do Cruzeiro no início da partida. O time mineiro encontrou bastante dificuldade na armação das jogadas e viu a equipe visitante criar as principais chances na etapa inicial.

O primeiro gol saiu aos 23 minutos. Lucas Limas lançou para Copete nas costas de Murilo, na entrada da área pelo lado direito. Ele foi à linha de fundo e cruzou na cabeça de Bruno Henrique, que escorou para as redes.

O Cruzeiro seguia com dificuldade de criar e só teve uma boa oportunidade, em chute de fora da área de Thiago Neves, que Vanderlei defendeu. O Santos poderia ainda ter ampliado. Aos 42, Ricardo Oliveira recebeu no alto e tocou de cabeça para Bruno Henrique que, livre, chutou por cima do gol de Fábio.

O time mineiro voltou mais ligado no segundo tempo. Logo no início, Ezequiel recebeu na entrada da área e bateu com perigo. Pouco depois, aos 10, Lucas Silva acertou belo lançamento para Rafinha, que se esticou todo e desviou de carrinho, de primeira, para as redes.

A pressão dos anfitriões continuou e a virada não veio por pouco aos 24. Rafinha chegou a driblar Vanderlei, mas quis dar um toquinho por cima para as redes quando podia ter finalizado com força para marcar. Lucas Veríssimo, assim, teve tempo de aparecer na recuperação e, de cabeça, mandou para escanteio e evitou o gol a um passo da linha da meta.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 1 x 1 SANTOS

CRUZEIRO - Fábio; Ezequiel, Murilo, Digão e Diogo Barbosa; Hudson, Lucas Silva (Nonoca), Rafinha (Élber), Thiago Neves (Arrascaeta) e Rafael Sobis; Sassá. Técnico: Mano Menezes.

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato (Léo Cittadini), Alison e Lucas Lima; Copete (Nilmar), Bruno Henrique e Ricardo Oliveira (Kayke). Técnico: Levir Culpi.

GOL - Bruno Henrique, aos 21 minutos do primeiro tempo; Rafinha, aos 10 do segundo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Veríssimo e David Braz(Santos).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

