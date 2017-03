Santos fecha treinos e evitará dar dicas do time para clássico com Corinthians

Não será fácil saber a escalação do Santos para o clássico com o Corinthians, sábado, no Itaquerão, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Afinal, a comissão técnica decidiu fechar para a imprensa os três últimos treinamentos no CT Rei Pelé antes do confronto, que serão realizados nesta quarta, quinta e sexta-feira.

A decisão de só liberar a presença dos jornalistas nos 20 minutos iniciais dos trabalhos, normalmente dedicado ao aquecimento, vem num momento de muitas dúvidas envolvendo a escalação do Santos para o confronto com o Corinthians, o que inclui a indefinição envolvendo três titulares absolutos: o volante Renato, o meia Lucas Lima e o atacante Ricardo Oliveira.

Na última terça-feira, Renato, recuperado de um estiramento na panturrilha, lesão que o afastou dos últimos cinco jogos do Santos no Paulistão, participou sem restrições do treinamento tático do Santos, indicando que deverá retornar ao time no clássico com o Corinthians.

Já Ricardo Oliveira ainda aguarda a cicatrização do ferimento sofrido no último sábado, durante o duelo com o Botafogo de Ribeirão Preto, quando se chocou com um oponente - depois da vitória por 2 a 0, precisou levar 15 pontos na sua orelha direita.

Mas a situação mais incerta é mesmo a de Lucas Lima. O meia ficou afastado dos últimos três jogos do Santos no Paulistão após lesionar o joelho no clássico com o São Paulo. Na última terça, ele fez apenas trabalhos físicos, ainda não sendo possível prever se ele poderá ser aproveitado no clássico.

Além da indefinição envolvendo os três titulares absolutos, Dorival também pode mudar a zaga do Santos. O treinador vem improvisando o volante Yuri na zaga, ao lado de Lucas Veríssimo, mas poderá dar uma chance ao recém-contratado. Essa troca ocorreu no jogo do último sábado com o Botafogo, quando o duelo estava empatado em 0 a 0, e poderá se repetir para sábado, com Dorival deixando de lado a ideia de utilizar apenas um zagueiro de origem.

A tendência, porém, é de que a revelação sobre qual será escalação do Santos para encarar com o Corinthians seja conhecida apenas momentos antes do clássico. Afinal, além da rivalidade envolvida no confronto, o duelo no Itaquerão é decisivo para o clube da Vila Belmiro.

Com um início irregular no Paulistão, o time ocupa a terceira posição no Grupo C, com dez pontos, atrás de Ponte Preta (11) e Mirassol (13), fora da zona de classificação às quartas de final. Portanto, um tropeço no clássico pode complicar de vez a situação do Santos no torneio estadual e até mesmo a de Dorival, alvo de críticas recentes dos torcedores.

Veja Também

Comentários