Santos fecha parceria com a Volvo e dará desconto a sócios na compra de carros

O Santos divulgará nesta segunda-feira os detalhes do acordo feito com a Volvo Cars, nova parceira do clube. Em princípio, a empresa emprestará veículos para uso do clube por um ano. A coletiva contará com a presença do presidente do time alvinegro, Modesto Roma Júnior, e o CEO da Volvo, Luis Rezende.

A Volvo ainda vai expor carros na Vila Belmiro em dia de jogos e levar clientes da marca para assistir às partidas. O Santos comunicará a parceria para toda a base de sócios-torcedores, que terá uma linha diferenciada de descontos na compra de veículos na rede de concessionárias Volvo.

"Vamos aproveitar esse canal de comunicação para estreitar negociações com todas as pessoas que, no seu dia a dia, vivem a paixão pela marca Santos FC, principalmente os sócios-torcedores, diretores, atletas, comissão técnica e os demais parceiros que já atuam do Clube", afirma João Oliveira, diretor comercial da Volvo Cars.

O acordo não trata de patrocínio, por isso a marca da empresa não será exposta no uniforme do time, nem em peças de promoção que o Santos venha a utilizar.

Veja Também

Comentários