Santos derrota o Corinthians e diminuiu sua distância para o líder do Brasileirão

O Santos cumpriu o objetivo de se aproximar do líder ao vencer o Corinthians por 2 a 0, neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A diferença entre os dois times ainda é grande - caiu de 12 para nove pontos (50 a 41), mas pode criar um novo cenário. Com os gols de Lucas Lima e Ricardo Oliveira, o clube santista se aproxima do Grêmio, vice-líder com 43, e abala a confiança do rival. Em quatro jogos no returno, a equipe comandada pelo técnico Fábio Carille já soma três derrotas, sendo duas delas consecutivas.

A vitória do Santos não tem um efeito mais importante na tabela de classificação do Brasileirão, pois o Grêmio perdeu o seu jogo na rodada - 1 a 0 para o Vasco, no último sábado, no Rio. Caso contrário, poderia ter se aproximado do Corinthians. A distância entre os dois permanece em sete pontos. O Santos entra na briga e soma 16 jogos de invencibilidade, sendo 13 no Nacional.

O desenho tático esboçado nos treinamentos ao longo da semana foi confirmado nos primeiros minutos de jogo. O Santos se propôs a manter a posse de bola e acelerar as jogadas. Para marcar, a estratégia era pressionar desde o início da jogada, ainda quando os zagueiros dominam. O caminho também estava traçado: aproveitar o lado esquerdo onde Marciel jogava improvisado no lugar de Guilherme Arana.

O Corinthians se colocou no papel sempre eficiente de esperar o erro do adversário para o contra-ataque. Aquela estratégia conhecida e eficiente que o transformou em um visitante letal com oito vitórias e dois empates fora de casa.

O Santos foi mais objetivo em seu estratégia. Ao longo do primeiro tempo, o time exigiu pelo menos duas boas defesas de Cássio. Após escanteio aos 7 minutos, Ricardo Oliveira desviou e Cássio espalmou. Aos 42, o grande momento do goleiro. Na pequena área, o mesmo centroavante finalizou sozinho, mas em cima do arqueiro corintiano. O tempo espaçado entre as jogadas de relevo - uma aos sete minutos e outra só aos 30 - indica que a temperatura do jogo não foi elevada. Muitos toques laterais, muita marcação, poucas chances reais. Os dois times conseguiram neutralizar as armas do rival.

É possível especular uma explicação para essa espécie de apatia corintiana: os longos períodos sem jogos quebram o ritmo do Corinthians. No intervalo anterior, com o adiamento da partida contra a Chapecoense, entre o final do primeiro e o início do segundo, o time voltou a atuar depois de duas semanas e perdeu uma invencibilidade de cinco meses quando foi derrotado para o Vitória dentro de casa. Neste domingo, após duas semanas só de treinos por causa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, a equipe voltou desligada. Essa falta de ritmo ficou explícita em lances que não costuma desperdiçar. Na metade do primeiro tempo, por exemplo, armou um contra-ataque com seis jogadores contra quatro santistas, mas finalizou mal.

O segundo tempo concentrou mais chances de gol nos primeiros minutos do que em toda a etapa inicial. Aos 4 minutos, Romero chutou forte, do meio da área, e Vanderlei fez grande defesa. Dois minutos depois, o volante Gabriel tirou a bola nos pés de Lucas Lima.

O jogo mais dinâmico permitiu a inversão de papéis dos times. Foi em um contra-ataque, a estratégia que o Corinthians havia chamado para si, que o Santos abriu o placar. Aos 12 minutos, Bruno Henrique, o jogador mais rápido do Brasileirão, saiu do seu próprio campo, ganhou de Fagner e tocou na área. Lucas Lima fez seu primeiro gol na competição.

Novamente no contra-ataque, o Santos poderia ter ampliado com Ricardo Oliveira, mas a auxiliar Tatiane Barros apontou impedimento corretamente. Fábio Carille fez todas as alterações para modificar o panorama da partida, mas não conseguiu criar chances claras. Desorganizado, algo raro no torneio, o time deu espaços e permitiu que o rival santista novamente usasse o contra-ataque. Aos 47, Lucas Lima lançou Bruno Henrique, que tocou para Ricardo Oliveira. O Santos está vivo no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 0 CORINTHIANS

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique (Luiz Felipe) e Zeca; Renato, Alison (Leandro Donizete) e Lucas Lima; Copete (Thiago Ribeiro, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Marciel (Giovanni Augusto); Gabriel (Camacho), Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero (Clayson); Jô. Técnico: Fábio Carille.

GOLS - Lucas Lima, aos 12, e Ricardo Oliveira, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Veríssimo, Victor Ferraz (Santos); Gabriel, Romero, Marciel, Clayson e Fagner (Corinthians).

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA - R$ 649.350,00.

PÚBLICO - 12.567 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).

Veja Também

Comentários