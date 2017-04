Santos confirma ingressos a partir de R$ 20 para Libertadores e Copa do Brasil

O Santos anunciou oficialmente nesta sexta-feira que venderá ingressos a partir de R$ 20 (meia-entrada) para os dois próximos jogos da equipe na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, competições que o time foca neste momento depois de ter sido eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista.

A equipe fará a sua estreia nesta Copa do Brasil na próxima quarta-feira, contra o Paysandu, às 19h30, na Vila Belmiro, onde os bilhetes de arquibancadas superiores e visitante custarão R$ 40, sendo R$ 20 para torcedores com direito à meia-entrada.

Já as entradas da cadeira térrea lateral da Vila custarão R$ 60, enquanto as de cadeira coberta atrás do gol sairão por R$ 80 e de cadeira coberta lateral a R$ 100. Para todos estes setores também haverá meia-entrada para os torcedores. Este desconto pode ser obtido por estudantes, professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino e idosos (com idade igual ou acima de 60 anos), desde que apresentem os seus respectivos documentos de identificação, tanto na compra quanto ao entrar no estádio.

As vendas serão iniciadas às 10 horas deste sábado para sócios-torcedores das categorias diamante, ouro e prata por meio do site www.sociorei.com.br, enquanto no domingo a comercialização será aberta, também às 10 horas, nas bilheterias da Vila Belmiro, em outros pontos de venda e no site oficial do clube (www.santosfc.com.br).

Para esta primeira categoria de sócios, as vendas serão encerradas às 22 horas de sábado, pouco antes de ser aberta, às 23 horas, a comercialização dos bilhetes para os sócios da categoria oficial, que poderão adquiri-los até as 17 horas da próxima terça-feira, caso os mesmos não se esgotarem antes disso.

O próximo desafio do Santos na Libertadores será no dia 4 de maio, às 21h45, no Pacaembu, e os ingressos para este confronto começarão a ser vendidos neste domingo, também a partir das 10 horas, para os sócio-torcedores das categorias diamante, ouro e prata, que terão prioridade para adquirir os bilhetes até as 10 horas de segunda-feira. Na mesma segunda, às 11 horas, será iniciada a venda para sócios da categoria oficial e esta ocorrerá até as 17 horas de quarta, prazo que também está sujeito a ser antecipado caso as entradas acabem antes.

Para os não sócios, as vendas serão iniciadas às 10 horas de segunda-feira nas bilheterias do Pacaembu, da Vila Belmiro, no site oficial do Santos e em outros pontos de venda listados na página do clube na internet.

O ingresso mais barato para o confronto no Pacaembu será de R$ 40 (inteira), com meia-entrada de R$ 20, e dará acesso apenas ao tobogã do estádio. Já as entradas para arquibancadas amarelas, verde e lilás, além do setor reservados para torcida visitante, serão vendidas por R$ 60. A cadeira especial laranja sairá por R$ 80, enquanto a cadeira descoberta manga e a cadeira coberta azul serão comercializadas por R$ 100. Todos estes setores também contam com meia-entrada.

