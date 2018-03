Santos comemora classificação antecipada no Paulistão graças a empate no clássico

Graças ao gol marcado pelo jovem Diogo Vitor, aos 41 minutos do segundo tempo do clássico realizado neste domingo no Pacaembu, o Santos não apenas garantiu o empate por 1 a 1 com o Corinthians, mas também assegurou a sua classificação antecipada às quartas de final do Campeonato Paulista.

O resultado levou o time santista aos 18 pontos na liderança do Grupo D da competição, que tem apenas mais duas rodadas a serem disputadas nesta primeira fase e classifica os dois primeiros colocados de cada chave ao próximo estágio do torneio.

Nas duas últimas rodadas, o Santos ainda poderia ser alcançado pelo Red Bull Brasil, que tem 12 pontos e ocupa o terceiro lugar do Grupo D. Porém, o time de Campinas não tem como fechar esta fase à frente da equipe comandada por Jair Ventura, pois soma apenas duas vitórias em sua campanha, contra cinco dos santistas. E o número de triunfos é o primeiro critério de desempate para definir os classificados em caso de empate na pontuação entre os clubes.

Ao analisar a situação de sua equipe no Estadual, o técnico Jair Ventura comemorou a vaga antecipada nas quartas de final e lembrou que o time ocupa também a vice-liderança na classificação geral do Paulistão, atrás apenas do Palmeiras, que soma 20 pontos e ainda joga nesta décima rodada, nesta segunda-feira, contra o São Caetano.

"Vale lembrar que o Santos já está classificado. Seguimos como o segundo melhor do Paulista", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva, para em seguida elogiar a atuação e a postura ofensiva de sua equipe. "Mais uma vez tivemos mais posse de bola que o adversário. Algumas coisas (como resultado) do trabalho a gente consegue ver. O Santos está propondo jogo dentro e fora de casa. É uma situação que estamos treinando bastante", completou.

Na pior das hipóteses com a vice-liderança do Grupo D do Paulistão já assegurada, o Santos volta a jogar na quarta-feira, contra o Novorizontino, fora de casa, pela penúltima rodada desta fase do torneio. Em seguida, pela jornada final, recebe o São Bento na Vila Belmiro no próximo domingo. Já classificada, a equipe santista agora tenta assegurar a ponta da sua chave, que também é almejada pelo Botafogo, de Ribeirão Preto, vice-líder com 15 pontos.