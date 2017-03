Santos assina com a Caixa Econômica e terá patrocinador master após 4 anos

Após quatro anos sem um patrocinador master, o Santos acertou com a Caixa Econômica Federal um contrato válido por um ano, nesta segunda-feira. As duas partes não revelaram os valores envolvidos, mas o acordo deve atingir os R$ 16 milhões que o clube almejava.

O Santos e o banco tinham acerto provisório desde outubro do ano passado, em acordo que serviu de "piloto" para o vínculo maior agora anunciado. Na época, o clube recebeu R$ 2 milhões. Com o acerto, o time volta a ter um patrocinador master, o que não acontecia desde o início de 2013, quando foi encerrado o vínculo com o BMG.

"O patrocínio master está assegurado. E não é meramente um contrato de patrocínio. É um contrato de unidade de responsabilidade fiscal, administrativa, social e com outros esportes", declarou o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, que até brincou com o slogan do patrocinador: "Só tenho uma coisa a dizer: Vem pra Vila você também".

Superintendente da Caixa na Baixada Santista, Sidney Soares Filho também comemorou o acerto. "É uma parceria muito importante, porque vai além do patrocínio para o time profissional. Envolve também outros benefícios para os funcionários e sócios. E ainda estamos pensando em produtos específicos para todos os torcedores. Apoiar o esporte é extremamente importante para o nosso país", declarou.

Com o acordo, o Santos vai exibir a marca da Caixa Econômica Federal no espaço nobre do seu uniforme, na camisa e no calção. O time também tem acerto de patrocínio com SIL, Algar e Royal Air Maroc.

Veja Também

Comentários