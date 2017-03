Santos anuncia renovação contratual de Copete até junho de 2021

O atacante Jonathan Copete acertou a renovação contratual com o Santos. O clube alvinegro anunciou nesta quarta-feira que as partes assinaram o novo vínculo, com duração até o meio da temporada 2021, na tarde da última terça, antes da viagem ao Peru para a estreia da Libertadores.

Copete tinha contrato com o Santos até o meio de 2020 e aceitou a proposta para prorrogá-lo até junho do ano seguinte. Uma das principais peças ofensivas da equipe atualmente, ele celebrou a rápida adaptação ao Brasil e o reconhecimento do clube.

"Tudo isso sempre dá um pouco mais de ânimo. É legal fazer um bom trabalho e ver que as pessoas estão gostando. Isso é muito bom para minha carreira. Acredito que coisas grandes estão por vir. Seguirei trabalhando do mesmo jeito, dando muito mais raça dentro de campo para vencermos todas as partidas", prometeu.

Copete chegou ao Santos em junho do ano passado. Em 40 partidas, já marcou 13 gols e é uma das apostas da equipe para uma temporada tão importante quanto a de 2017, uma vez que os comandados de Dorival Júnior estão de volta à Libertadores. A estreia no torneio acontecerá nesta quinta-feira, contra o Sporting Cristal, em Lima.

"Graças a deus, eu venho jogando bem, fazendo um bom trabalho. Esse contrato é muito bom e pode ser renovado. Agora tenho que pensar no que vem pela frente. Espero fazer um grande trabalho aqui", comentou o atacante colombiano.

