Santos admite ceder jogadores ao Botafogo para amortizar multa de Jair Ventura

O novo presidente do Santos, José Carlos Peres, admitiu a possibilidade de o clube ceder jogadores ao Botafogo como moeda de troca para pagar a multa de rescisão contratual de Jair Ventura, que é de cerca de R$ 800 mil, para oficializar a chegada do técnico para a temporada de 2018.

O treinador já acertou verbalmente com o Santos a sua ida para o time da Vila Belmiro, assim como recusou a proposta de renovação do seu contrato feita pelo Botafogo, que confirmou a saída do comandante na última sexta-feira e no sábado já efetivou o auxiliar Felipe Conceição como seu novo técnico.

O Santos atravessa uma crise financeira e já tem outras dívidas importantes a pagar. Por isso, tentará amortizar parte desta multa rescisória de Jair nesta próxima semana, na qual José Carlos Peres e o novo diretor executivo de futebol do clube, Gustavo Vieira, negociarão a quitação da multa com a cúpula botafoguense no Rio de Janeiro.

Ao ser questionado sobre como pretende pagar esta rescisão, Peres falou sobre possíveis alternativas para quitá-la. "Hoje é tudo na base da troca. Podemos, de repente, envolver empréstimo de jogadores. Ou isso e mais algum dinheiro. Temos um leque de opções", afirmou o novo presidente santista, eleito neste mês, em entrevista ao jornal A Tribuna, de Santos.

Peres tentará acertar o mais rápido possível o pagamento desta multa para poder oficializar a contratação de Jair Ventura, que deve começar a dirigir o seu futuro novo time em 3 de janeiro, quando o elenco santista se reapresenta após as férias para os treinos da pré-temporada. A estreia oficial da equipe em 2018 será na primeira rodada do Campeonato Paulista, no dia 17, contra o Linense, em Lins.