Santos aceita derrota nos tribunais pela negociação de Neymar

O Santos emitiu uma nota, nesta terça-feira, na qual aceitou a derrota imposta pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, sigla em inglês), que rejeitou integralmente o pedido de indenização de US$ 69,2 milhões (cerca de R$ 368 milhões) feito pelo Santos por causa da negociação envolvendo o atacante Neymar, em 2013.

O pedido do clube brasileiro foi motivado pelo fato de os catalães terem feito um pagamento antecipado de US$ 64 milhões para o pai de Neymar e para a empresa N&N, da família do atleta.

"O Santos FC lamenta, porém, respeitará a decisão que afastou o inquestionável fato de que foi lesado na operação. Ao mesmo tempo, espera que tal desfecho signifique um novo capítulo de transparência e lisura para as operações de transferências do clube", escreveu o clube no comunicado publicado em suas redes sociais.

A transferência de Neymar para o Barcelona foi repleta de problemas legais, levando o Supremo Tribunal da Espanha a iniciar uma investigação de fraude e corrupção sobre o jogador, que negou qualquer irregularidade, acima do valor de sua transferência. A investigação também levou ao então presidente do Barcelona, Sandro Rosell, que intermediou o acordo, a renunciar em 2014.

Ao lado Messi e Suárez, Neymar passou por grandes momentos em quatro temporadas, antes de ser negociado com o Paris Saint-Germain por incríveis 222 milhões de euros.

Apesar de todos os problemas, Neymar chegou a cogitar seu retorno para o time espanhol no ano passado. Não é descartada a possibilidade de uma nova investida do Barcelona ainda nesta temporada, apesar do presidente Josep Maria Bartomeu ter dito na quarta-feira que acha improvável um oferta consistente para tirar Neymar da França por causa do impacto financeiro da pandemia da covid-19.