Santos abre negociação para contratar Robinho e sonha com volta do ídolo em 2018

O Santos abriu negociação para tentar acertar o retorno de Robinho ao time em 2018. O interesse da diretoria do clube pela contratação do ídolo, hoje jogador do Atlético-MG, já era sabido há algum tempo, mas apenas agora o presidente Modesto Roma Júnior deu início às tratativas para viabilizar a volta do atacante, que estourou para o futebol profissional com a camisa santista e viveu outras duas passagens pela equipe da Vila Belmiro, por empréstimo, enquanto defendia o Manchester City e depois o Milan.

A possibilidade de Robinho retornar ao Santos começou a existir de maneira um pouco mais concreta na última sexta-feira, quando Modesto se reuniu com a advogada do atleta, Marisa Alija, que confirmou que o Atlético-MG ainda não fez proposta de renovação de contrato ao atacante. O vínculo atual vence no final de dezembro.

Com isso, o Santos deverá apresentar nos próximos dias uma proposta oficial à representante do ídolo, mas primeiro o jogador tratará com o clube de Belo Horizonte a sua possível permanência para a próxima temporada. Porém, se não houver um acordo entre as partes, ele estaria livre para estudar a proposta santista e eventualmente acertar um retorno à Vila Belmiro para uma quarta passagem pelo time paulista.

Robinho se tornou alvo do Santos por mais uma vez, repetindo o que aconteceu no final de várias outras temporadas do futebol brasileiro, em um momento no qual o clube está perto de sua próxima eleição presidencial, marcada para o dia 9 de dezembro, quando Modesto espera se reeleger para um mandato de três anos a partir de 2018.

O astro também poderia chegar para preencher uma lacuna que foi aberta por Lucas Lima, afastado pelo Santos e que não vestirá mais a camisa do time após não ter aceitado a proposta de renovação do seu contrato, que também vence no final deste ano - o meio-campista está próximo de fechar a sua ida para o Palmeiras após viver um final conturbado de trajetória pela equipe alvinegra.

Robinho, entretanto, já manifestou publicamente o seu interesse em renovar o seu contrato com o Atlético-MG, que ele defende desde o ano passado depois de uma fracassada e rápida passagem pelo futebol chinês em 2015, quando atuou pelo Guangzhou Evergrande.

GAROTO ASSINA 1º CONTRATO PROFISSIONAL - O lateral-direito e volante Sandro Perpetuo, do time sub-17 do Santos, assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube. O acordo foi oficializado nesta segunda-feira pelo clube, que firmou vínculo com o garoto de 16 anos de idade até novembro de 2022.

No Santos desde a categoria sub-11, ele vem sendo convocado pata defender a seleção brasileira de base e comemorou o acordo firmado com o clube. "É um sonho realizado, mais um passo que estou dando na minha carreira. Espero que seja o primeiro contrato de muitos com o Santos. Estou realmente muito feliz", disse o atleta, que completou 16 anos em junho passado e nasceu na cidade mineira de Governador Valadares.