Sanchez dá assistência de calcanhar, Arsenal vence e embala no Inglês

O Arsenal venceu o Brighton & Hove Albion por 2 a 0 neste domingo, em casa, e subiu para a quinta colocação na tabela do Campeonato Inglês com 13 pontos, a cinco de distância do Manchester City e do Manchester United, que lideram a competição. Os visitantes estão em 14º lugar, com sete.

O triunfo do time anfitrião, o segundo consecutivo e que manteve uma série invicta de quatro jogos no torneio, veio sem muita dificuldade. O Arsenal teve desde o início o controle da partida e conseguiu abrir o placar aos 14 minutos devido a muita insistência. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para os pés de Nacho Monreal, que chutou para as redes.

O Brighton esboçou uma reação e chegou a acertar a trave do goleiro Petr Cech após uma bomba de fora da área do meia March. Mas foi só um susto. O Arsenal ampliou aos dez da etapa final com uma linda assistência do centroavante Alexis Sanchez.

O chileno recebeu na área e, no meio de três marcadores, tocou de calcanhar para Alex Iwobi. O nigeriano recebeu livre na entrada da área pelo lado direito, teve tempo de dominar e tocar na saída do goleiro.

As equipes agora folgam no próximo final de semana por conta dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia de 2018. O Arsenal vai em busca da terceira vitória consecutiva no Inglês em duelo contra o Watford, dia 14, fora de casa. O Brighton receberá o Everton no dia 15.

